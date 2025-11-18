O momento que João Carvalho adora no futebol: “Quando, antes de receber a bola, não sei o que vou fazer"

18 nov, 2025 - 11:00 • Hugo Tavares da Silva
João Carvalho gosta de falar de futebol. Depois de uma hora no estúdio da Renascença, em Lisboa, saiu com a leveza e a simplicidade com que entrou. É o capitão do Estoril Praia, tem 28 anos, muitos quilómetros nas pernas, quase 350 jogos na carreira, é pai de dois filhos e tem uma ou duas ideias sobre futebol e este ofício.
O futebolista veio à rádio para participar na nossa “Tertúlia Bola Branca”, o programa de desporto da Renascença que vai para o ar às segundas-feiras religiosamente. Adepto do ténis de Carlos Alcaraz e das mãozinhas de Charles Leclerc da Ferrari, Carvalho foi questionado, a certa altura, sobre que momento lhe dá realmente prazer num campo de futebol. Aquele capítulo efémero em que há um clique cinematográfico na gaveta do amor ao jogo.
“Acho que é aquele segundo em que, antes de receberes a bola, não sabes o que vais fazer, mas depois sai qualquer coisa boa”, começa a refletir, não hesitando muito em escolher esse momento. Aprecia a vertigem, o desconhecido, a esquina que ele vai acabar por contornar para descobrir todo um mundo novo e mostrar a luz aos outros.
“Esse pensamento que não é um pensamento, não sei o que é…”, continua este homem que cresceu em Castanheira de Pêra, embora tenha nascido em Coimbra. Perguntamos “instinto?”.
“Instinto. No final da jogada ou assim, tirar alguém da frente sem saber bem como ou sem ter pensado antes… Esse prazer é muito bom. Gosto de sentir isso em termos de talento, sinto que sou esse jogador que gosto de ver jogar. Essas ações que não estás à espera e corre alguma coisa boa vindo do nada dão uma sensação muito boa.”
A resposta foi melhor do que a encomenda. Já agora, como talento tem algumas definições dependendo de quem o pensa, como é que o João Carvalho define o que é talento?
“É o instinto, a criatividade e a confiança, tudo junto é o talento em estado puro.”
Rui Miguel Tovar, o jornalista residente do programa da Renascença que passa na sua rádio a partir das 23h00, questionou então que adversário é que o deixou de boca aberta por transbordar de talento.
Depois dos elogios a Jonas (“fazia mesmo coisas diferentes”), com quem partilhou balneário no Benfica, nos tempos em que Rui Vitória foi colocando o menino da formação aqui e ali, João Carvalho lembrou-se de um espanhol que joga atualmente no Flamengo.
“O melhor jogador que apanhei, completo e num jogo que arrasou, foi o Saúl, nos sub-21”, revela, lembrando o Europeu da categoria em 2017. Do outro lado estava gente como Kepa, Bellerín, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Deulofeu, Asensio e, lá está, o camisola 8, Saúl Ñiguez.
“Parecia que estava a jogar com crianças. Essa foi uma exibição que nunca vou esquecer, vou sempre dizer que foi a melhor exibição que vi de perto.”
João Carvalho, com 49 jogos pelas seleções jovens de Portugal (com quem disputou três Europeus), completa a terceira temporada no Estoril Praia, depois de passar por Olympiacos, Nottingham Forrest e Almería. Para trás ficaram muitos anos no Benfica – chegou ao Seixal com apenas 12 anos –, onde conseguiu cumprir o sonho de representar o clube dos corações. O dele e o do pai, Tozé, que também jogou futebol em clubes como Leça e Académica.