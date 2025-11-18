O momento que João Carvalho adora no futebol: “Quando, antes de receber a bola, não sei o que vou fazer"

João Carvalho gosta de falar de futebol. Depois de uma hora no estúdio da Renascença, em Lisboa, saiu com a leveza e a simplicidade com que entrou. É o capitão do Estoril Praia, tem 28 anos, muitos quilómetros nas pernas, quase 350 jogos na carreira, é pai de dois filhos e tem uma ou duas ideias sobre futebol e este ofício.

O futebolista veio à rádio para participar na nossa “Tertúlia Bola Branca”, o programa de desporto da Renascença que vai para o ar às segundas-feiras religiosamente. Adepto do ténis de Carlos Alcaraz e das mãozinhas de Charles Leclerc da Ferrari, Carvalho foi questionado, a certa altura, sobre que momento lhe dá realmente prazer num campo de futebol. Aquele capítulo efémero em que há um clique cinematográfico na gaveta do amor ao jogo.

“Acho que é aquele segundo em que, antes de receberes a bola, não sabes o que vais fazer, mas depois sai qualquer coisa boa”, começa a refletir, não hesitando muito em escolher esse momento. Aprecia a vertigem, o desconhecido, a esquina que ele vai acabar por contornar para descobrir todo um mundo novo e mostrar a luz aos outros.



“Esse pensamento que não é um pensamento, não sei o que é…”, continua este homem que cresceu em Castanheira de Pêra, embora tenha nascido em Coimbra. Perguntamos “instinto?”.

“Instinto. No final da jogada ou assim, tirar alguém da frente sem saber bem como ou sem ter pensado antes… Esse prazer é muito bom. Gosto de sentir isso em termos de talento, sinto que sou esse jogador que gosto de ver jogar. Essas ações que não estás à espera e corre alguma coisa boa vindo do nada dão uma sensação muito boa.”