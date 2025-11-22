Maside. “Orgulhoso do trabalho”

Ouvir
Sintrense

Equipa do quarto escalão do futebol português jogou no Dragão para a prova rainha.

O treinador do Sintrense, David Maside, sai “orgulhoso” do Dragão, apesar da derrota para a Taça de Portugal.

Partida
"Saio muito satisfeito e orgulhoso do trabalho que toda a estrutura fez. Conseguir estruturar toda esta viagem, planear com poucos elementos, mas bons foi difícil, mas tivemos sucesso. Sabíamos que ia ser muito difícil, não deixar o FC Porto atacar a profundidade. Quisemos continuar a demonstrar a nossa bravura no processo defensivo. Infelizmente não conseguimos a quantidade de remates que desejávamos, mas fico muito satisfeito e orgulhoso do trabalho que fizeram".

Qualidade do Campeonato de Portugal
"Há muita qualidade. Os clubes procuram fora. Se fizerem uma prospeção mais elevada encontram muita qualidade não só no Sintrense. Tem muita qualidade. Às vezes é preciso dar a oportunidade, ter paciência para os formar. Acho que temos muita qualidade".

O FC Porto venceu o Sintrense por 3-0 e segue em frente na Taça de Portugal.

