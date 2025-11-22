Ouvir
Marinhense

Renato Sousa. “Estou muito orgulhoso”

22 nov, 2025 - 20:27

O Sporting venceu o Marinhense, por 3-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

O treinador interino do Marinhense, Renato Sousa, gostou da exibição da sua equipa contra o Sporting, apesar da derrota 3-0.

Como foi a sua estreia num estádio como este?

"Foi atípico. Mas foi uma ótima sensação, acompanhado de um grupo de jogadores extraordinário. Estou muito orgulhoso. É sempre especial jogar aqui"

Acaba por ser um bom resultado?

"Sim. Tínhamos trabalhado à base da organização defensiva. Estivemos organizados, tivemos um espírito de sacrifício muito grande. Os jogadores estão de parabéns. Agradecer aos adeptos".

O que leva daqui?

"Assumi o grupo de forma interina. Para a equipa técnica que vier desejo toda a sorte. É agradecer aos jogadores"

