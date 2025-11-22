Ouvir
Taça de Portugal. Estoril eliminado por Famalicão

22 nov, 2025 - 16:10

Veja todos os resultados da eliminatória. [em atualização].

A+ / A-

Fim de semana de Taça de Portugal. O AVS e o Casa Pia já carimbaram passaporte para a próxima eliminatória.

Quadro de Resultados:

SÁBADO

AVS 0-0 Ac. Viseu (7-5 após penáltis)

Alpendorada 0-3 Casa Pia

V. Guimarães 4-0 Mortágua

Sp. Covilhã 0-2 Lusitano de Évora

1.º Dezembro 1-3 U. Leiria

Estoril 1-2 Famalicão

Sporting 3-0 Marinhense

FC Porto 3-0 Sintrense

DOMINGO

Lusitânia de Lourosa -Torreense, 11h00

Fafe-Arouca, 14h00

Vila Meã-Leixões, 14h00

Farense-Silves, 15h00

Santa Clara-Comércio e Indústria, 16h00

Tondela-Caldas, 17h00

Sp. Braga-Nacional, 17h30

SEXTA-FEIRA

Atlético 0-2 Benfica

[em atualização]

