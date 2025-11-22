Taça de Portugal. Estoril eliminado por Famalicão

22 nov, 2025 - 16:10
Fim de semana de Taça de Portugal. O AVS e o Casa Pia já carimbaram passaporte para a próxima eliminatória.
Quadro de Resultados:
SÁBADO
AVS 0-0 Ac. Viseu (7-5 após penáltis)
Alpendorada 0-3 Casa Pia
V. Guimarães 4-0 Mortágua
Sp. Covilhã 0-2 Lusitano de Évora
1.º Dezembro 1-3 U. Leiria
Estoril 1-2 Famalicão
Sporting 3-0 Marinhense
FC Porto 3-0 Sintrense
DOMINGO
Lusitânia de Lourosa -Torreense, 11h00
Fafe-Arouca, 14h00
Vila Meã-Leixões, 14h00
Farense-Silves, 15h00
Santa Clara-Comércio e Indústria, 16h00
Tondela-Caldas, 17h00
Sp. Braga-Nacional, 17h30
SEXTA-FEIRA
[em atualização]