A anatomia de uma surpresa na Taça. Como o Vila Meã eliminou o Leixões

Não foi uma segunda-feira normal para o defesa Pedro Meneses, defesa do Vila Meã. Como sempre, acordou cedo e abriu o seu estúdio de "personal training", mas na cabeça estava ainda o golo que marcou, no domingo, e que eliminou o Leixões da Taça de Portugal. A equipa do concelho de Amarante foi um dos "tomba-gigantes" da quarta eliminatória e é o único clube do Campeonato de Portugal, quarto escalão, apurado para os oitavos de final. Meneses, central de 31 anos, já tinha sido o herói da equipa na primeira eliminatória, ao bisar contra o Aparecida. Voltou a sê-lo, desta vez contra o Leixões. Foi o histórico clube de Matosinhos que marcou primeiro por Bica, logo aos 14 minutos. Meneses assume que "notou-se a diferença de quem joga duas divisões acima: foram lá numa transição e, numa oportunidade, marcam. Começas a pensar que vai ficar mais difícil."

Aos 21 minutos, o guarda-redes do Leixões foi expulso com vermelho direto, equilibrando novamente a balança. "Sentíamos que não estávamos a ser inferiores e que poderíamos marcar a qualquer momento", assume. O golo do empate surgiu na primeira parte, por Joy, mas a eliminatória arrastou-se para o prolongamento. Foi nessa altura que surgiu Meneses: "Quando o meu colega desviou e a vejo a bola a vir para mim, sabia que ia ter de ser de pé esquerdo e dali". Com pressão de um adversário nas costas e em desequilíbrio, Meneses rematou com o seu pior pé, em queda, perto da marca de penálti. Um remate colocado e sem hipótese. Foi o golo da vitória. "Só me lembro de a ver entrar, a bancada toda a saltar e ser abalroado por toda a gente", recorda, a Bola Branca. Chegou a fazer o gesto de quem planeava tirar a camisola, mas conteve-se: "Lembrei-me que tinha amarelo e depois, se conseguíssemos mesmo vencer, iria ficar castigado. Ainda bem que não tirei." Um central nem sempre marca muitos golos na carreira. Este ficará especialmente na memória, até porque Meneses foi formado no Leixões. "Muitos colegas ligaram-me a dizer que tinha sido pena marcar contra o Leixões, são aquelas coincidências da vida. Foi o clube que me formou e tenho um carinho especial", diz. Como se cria um "tomba-gigantes"?

O jovem plantel do Vila Meã é orientado por um treinador em busca de afirmação. Pedro Campos, de 33 anos, foi adjunto de Vítor Paneira no Varzim e passou também pela formação do Lourosa, Vilaverdense, Paços de Ferreira, Salgueiros e FC Porto. Apesar da desigualdade de forças, treinou a equipa para tentar jogar olhos nos olhos: "Mantivemos a nossa estratégia, focado nas nossas ideias." Em 13 jogos esta época, o Vila Meã só perdeu um e vive um grande momento com o segundo lugar da série B do Campeonato de Portugal, principalmente tendo em conta que a equipa subiu este ano do futebol distrital. "A expectativa [de surpreender] abarca todas as equipas que vivem o sonho da Taça. O favoritismo era do Leixões, pela sua capacidade coletiva e individual, mas no nosso melhor nível as coisas poderiam acontecer", diz. E assim foi. Meneses revela que o espírito de superação foi cultivado ao longo da semana: "Acreditávamos que podíamos fazer alguma história, que poderíamos ter essa felicidade."

Até chegar à quarta ronda, o Vila Meã eliminou duas equipas do mesmo escalão, Aparecida e Limianos, e uma do distrital, Vila Caiz. Defrontar o Leixões foi subir de patamar de dificuldade e, para isso, o clube tentou igualar condições e rotinas. "Fomos tomar o pequeno-almoço a um hotel, que nos deu um lado mais profissional para o que é normal. Até estava lá o Nacional da Madeira. Vivemos mais o dia e o momento. O grupo estava confiante, não o sentia stressado, nem pressionado. A jogar em casa, como temos jogado, poderíamos ter uma chance", conta o central. Eliminar o Leixões foi um momento de "euforia", segundo o treinador Pedro Campos. Fundado há mais de 80 anos, o Vila Meã tem a sua história ligada maioritariamente ao futebol distrital do Porto. Esta é apenas a sua quarta participação no Campeonato de Portugal. "Vi as pessoas a vibrar, emocionadas. Vi as da direção, que são as mais próximas, muito emocionadas. Gratidão é a palavra", destaca o jogador.

Para Meneses, que chegou ao clube em 2022 após passagens pelo Leça, Sousense, Padroense, Gondomar e Paredes, o Vila Meã é "um clube de vila, da terra" e isso "é a melhor coisa que o clube tem." "Desde que aqui cheguei que o clube tem crescido, tem novas ideias e melhorado muitas coisas, sem nunca esquecer esta origem de clube de vila que é", explica o central de 31 anos. Visitar um grande, sem pensar na subida Sendo a única equipa do quarto escalão ainda em prova, o Vila Meã já sabe que não será favorito nos oitavos de final, com adversário ainda por sortear na terça-feira. Chegados a esta fase e já igualando a melhor prestação da história do clube, a equipa alimenta a esperança de visitar um dos maiores palcos. "Preferia apanhar um grande. Temos um grupo muito jovem e é uma experiência que eles deveriam ter. O grupo merecia isso e o clube também, não podemos esquecer a parte financeira, que é muito importante", diz o defesa central. O treinador concorda: "Gostaríamos de vivenciar o que é jogar com os melhores dos melhores, acredito que nos faria crescer tentar resolver os problemas que esses jogos nos trariam. O que todos queremos, claro, é ir o mais longe possível, mas se não for possível, chegar aqui já foi de total mérito." Apesar da caminhada na Taça e do segundo lugar no Campeonato de Portugal, Pedro Campos não pensa em subida de divisão. O objetivo continua o mesmo: estabilizar o clube no futebol nacional. "A manutenção nunca vai sair dos nossos pilares. Pode fazer sentido reformular objetivos muito mais à frente, mas não olhamos dessa forma. Queremos um ano tranquilo e projetar o clube e os jogadores para almejarem algo mais", conclui.