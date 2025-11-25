Braga-Sporting é o destaque dos oitavos da Taça feminina: veja todos os jogos

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal feminina ditou, entre outros jogos interessantes, um Braga-Sporting. As minhotas têm uma taça no palmarés, enquanto as lisboetas contam com três triunfos, a última em 2022, com Mariana Cabral no banco das leoas (esse foi, aliás, um dos temas da "Tertúlia Bola Branca" desta segunda-feira).

O evento teve lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e contava com nove equipas da primeira divisão, cinco da segunda e duas do terceiro escalão.

A terceira eliminatória ficou marcada pelo triunfo do FC Porto, do segundo escalão, contra o Racing Power, terceiro classificado da Liga 3. As campeãs em título do torneio, o Torreense, eliminou o Vasco da Gama, depois de fazer seis golos e não sofrer qualquer golo. Já Benfica e Sporting bateram Albergaria e Académica, respetivamente.

Esta quarta ronda da Taça de Portugal joga-se a 13 e 14 de dezembro.

Todos os jogos dos oitavos de final