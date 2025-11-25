Ouvir
Comissão de Credores decide "encerramento" do Boavista

25 nov, 2025 - 16:29 • Inês Braga Sampaio

Direção do clube esclarece que o eventual "encerramento" não determina o fim do Boavista enquanto instituição, "mas implicaria consequências graves de largo alcance".

A Comissão de Credores deliberou pelo encerramento do Boavista, revela esta terça-feira o clube, que se diz "surpreendido" pelo requerimento apresentado pela administradora de insolvência ao Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a Direção do Boavista esclarece que "o eventual 'encerramento do estabelecimento' não determina o fim do Boavista Futebol Clube enquanto instituição, mas implicaria consequências graves de largo alcance", e culpa a SAD pela atual situação.

"Sendo de domínio público que o incumprimento do protocolo por parte da Boavista SAD está na origem da situação de insolvência do clube, o Boavista Futebol Clube solicita a intervenção urgente do Tribunal para que seja determinado: o cumprimento integral do protocolo pela SAD; ou, em alternativa, a libertação das instalações do clube, tendo em conta a situação de insolvência da mesma", pode ler-se.

A Direção do Boavista, clube, comunica ainda que "está a acompanhar este processo e assegura que adotará todas as medidas ao seu alcance para garantir o funcionamento regular" do clube.

"Nesse sentido, será apresentado ao Tribunal um requerimento destinado a impedir uma decisão que, sendo reversível, produziria contudo efeitos imediatos profundamente lesivos para o clube, para os seus praticantes e para o desporto português", lê-se.

O Boavista reafirma o seu compromisso com a "defesa dos praticantes, do património desportivo do clube e da sua continuidade enquanto Instituição de utilidade pública desportiva ao serviço da comunidade". Informa também "prosseguem negociações a vários níveis, com várias entidades", com vista à salvação do clube.

