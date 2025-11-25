Veja o sorteio dos oitavos e quartos de final da Taça (que podem magicar um Porto-Benfica)

25 nov, 2025 - 14:44 • Hugo Tavares da Silva
As bolas brancas andaram à roda esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e revelaram os encontros da Taça de Portugal para os oitavos de final e quartos de final.
O Vila Meã, a única equipa do quarto escalão, vai receber a União de Leiria, da Liga 2. Já os 'grandes' vão defrontar adversários do primeiro escalão: FC Porto recebe Famalicão, Benfica vai a Faro e Sporting visita o estádio do Santa Clara, nos Açores.
O emparelhamento ditou a possibilidade de haver um FC Porto-Benfica nos quartos de final, se estes superarem os rivais.
Os oitavos de final jogam-se entre 16 e 18 de dezembro, enquanto os quartos de final serão disputados entre 11 e 15 de janeiro.