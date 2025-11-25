Ouvir
Taça de Portugal

Veja o sorteio dos oitavos e quartos de final da Taça (que podem magicar um Porto-Benfica)

25 nov, 2025 - 14:44 • Hugo Tavares da Silva

Os oitavos de final jogam-se entre 16 e 18 de dezembro, enquanto os quartos de final serão disputados entre 11 e 15 de janeiro.

As bolas brancas andaram à roda esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e revelaram os encontros da Taça de Portugal para os oitavos de final e quartos de final.

O Vila Meã, a única equipa do quarto escalão, vai receber a União de Leiria, da Liga 2. Já os 'grandes' vão defrontar adversários do primeiro escalão: FC Porto recebe Famalicão, Benfica vai a Faro e Sporting visita o estádio do Santa Clara, nos Açores.

O emparelhamento ditou a possibilidade de haver um FC Porto-Benfica nos quartos de final, se estes superarem os rivais.

Os oitavos de final jogam-se entre 16 e 18 de dezembro, enquanto os quartos de final serão disputados entre 11 e 15 de janeiro.

Todos os jogos dos oitavos da Taça de Portugal

  • Lusitano Évora-Fafe
  • Casa Pia-Torreense
  • FC Porto-Famalicão
  • Vila Meã-U. Leiria
  • Caldas-SC Braga
  • Farense-Benfica
  • Santa Clara-Sporting
  • Vitória Sport Clube-AVS

O mapa dos quartos de final

  • FC Porto-Famalicão vs. Farense-Benfica
  • Casa Pia-Torreense vs. Vila Meã-U. Leiria
  • Lusitano Évora-Fafe vs. Caldas-SC Braga
  • Santa Clara-Sporting vs. Vitória Sport Clube-AVS
