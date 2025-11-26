André Narciso no FC Porto – Estoril

Ouvir
Conheça todas as nomeações para a jornada 12 da I Liga.

A+ / A-

O Conselho de Arbitragem divulgou as nomeações para a jornada 12 da I Liga.

Nomeações para a 12.ª jornada da I Liga

V. Guimarães-AVS
Árbitro: Bruno Costa
VAR: Paulo Barradas

Casa Pia-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Rui Costa

Moreirense-Famalicão
Árbitro: David Silva
VAR: Luís Ferreira

Nacional-Benfica
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Rui Oliveira

Gil Vicente-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Pedro Ferreira

Rio Ave-Santa Clara
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Manuel Mota

Sporting-Estrela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Manuel Oliveira

FC Porto-Estoril
Árbitro: André Narciso
VAR: João Malheiro Pinto

Arouca-Sp. Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Tiago Martins

