André Narciso no FC Porto – Estoril

26 nov, 2025 - 15:55
O Conselho de Arbitragem divulgou as nomeações para a jornada 12 da I Liga.
Nomeações para a 12.ª jornada da I Liga
V. Guimarães-AVS
Árbitro: Bruno Costa
VAR: Paulo Barradas
Casa Pia-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Rui Costa
Moreirense-Famalicão
Árbitro: David Silva
VAR: Luís Ferreira
Nacional-Benfica
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Rui Oliveira
Gil Vicente-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Pedro Ferreira
Rio Ave-Santa Clara
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Manuel Mota
Sporting-Estrela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Manuel Oliveira
FC Porto-Estoril
Árbitro: André Narciso
VAR: João Malheiro Pinto
Arouca-Sp. Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Tiago Martins