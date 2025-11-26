Vicens. “Rangers será um desafio”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, espera um jogo difícil na Escócia para a Liga Europa.

Rangers

"É uma equipa que não perde na Liga desde a mudança de treinador, acho que vai na direção certa em termos de resultados na Liga. Para nós, é um jogo muito importante, sabemos o que vamos encontrar e o ambiente incrível. A equipa tem de estar mentalmente pronta para esse desafio. O Rangers será um desafio, pela qualidade muito alta dos jogadores. Isto é Liga Europa, grande montra, grande jogo, é empolgante para nós. Queremos ter uma boa prestação e um bom resultado. Teremos de ser muito bons em muitos aspetos se quisermos se bem sucedidos amanhã. Estamos confiantes, vamos apresentar um bom desafio ao Rangers também. Mas o jogo será muito difícil."

Ruído à volta do Rangers

"Temos de estar completamente alheios a esse ruído que possa existir em torno do Rangers, temos é de estar prontos para responder no relvado, porque essa classificação neste novo formato diz pouco, porque o formato faz com que haja muitos jogos de rivais de diferentes níveis, é mais imprevisível, não temos de prestar atenção a isso. Mas sim ao que vamos encontrar amanhã, um rival que surgirá agressivo e temos de estar preparados. Temos de ser uma equipa capaz de competir em todos os registos que o jogo vai exigir, ter personalidade e impor-se no Ibrox, mas ser capaz, quando as coisas não forem como queremos, continuar a competir como fizemos noutros jogos contra equipas de muito nível. Quando não corre como queres, tens de ser essa equipa competitiva, aguerrida, unida, capaz de superar esses momentos difíceis."

Ambição

"Vamos tentar ganhar. Não creio que possamos pensar noutra coisa que não seja fazer o jogo para garantir os 3 pontos, sem olhar à classificação, a nossa e a dos rivais. Competir como temos vindo a fazer, com personalidade, fazer o nosso jogo e adaptar aos momentos em que o jogo se possa complicar."

Navarro ou El Ouazzani

"O que dão todos é muito trabalho e ambição, dificultar a decisão do treinador. Sabemos que são os que mais se aproximam da baliza adversária. Esperamos que nos aproximem do golo e das oportunidades de finalização. Mas é gente que, apesar de avançados, são jogadores sempre prontos a ajudar os colegas, tanto no ataque como a defender e isso valorizamos muito."

Melhorias em relação ao jogo da Taça

"A equipa tem de continuar a ser estável, com dinamismo e que isso não desapareça em nenhum momento. Cada jogo tem a sua história e o jogo do Nacional terá pouco a ver com o de amanhã. Ir com 3-0 ao intervalo, nós vemos sempre coisas que temos de melhorar, na 2ª parte a equipa vem com ambição de gerar mais oportunidades de golo, ameaçámos o 4-0 duas vezes mesmo antes deles marcarem. Mas destaco que fomos sempre ambiciosos em procura do golo. A equipa vai tentar dar a sua melhor versão, neste jogo que apetece jogar."

Final do Mundial sub-17 com jogadores do Sp. Braga

"Estamos orgulhosos de ter essa representação de jogadores nessa final, estaremos a desejar que Portugal ganhe o troféu, seria um acontecimento muito especial para o país e em especial para os nossos rapazes."

Classificação

"Estamos a tentar estar alheios ao tema classificação nesta fase. Estamos a metade do processo da Liga Europa. Temos uma temporada só de exemplo do formato, é amostra pequena. O formato é interessante para o espectador, é imprevisível, mas para nós é enfrentar um novo desafio, num novo jogo, num estádio espetacular, com um ambiente que esperamos incrível e ao qual teremos de nos adaptar e isso vai ter um papel importante, sobretudo do ponto de vista mental para nós."

Passado no Ibrox

"O Braga tem experiência de ter vindo cá e passou mal. Vamos ter de fazer muitas coisas bem para conseguir a vitória."