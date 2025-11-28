Botelho da Costa e o Moreirense-Famalicão: "Será um jogo decidido nos detalhes"

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, projetou esta sexta-feira um jogo com o Famalicão "decidido nos detalhes", entre duas equipas com "identidades bem definidas", no sábado, para a 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ao leme do sexto classificado da tabela, com 18 pontos, o técnico, de 36 anos, realçou que a sua equipa tem de "entrar em campo desde o primeiro minuto" - perante "um adversário muito duro", que ocupa o quinto posto, com mais um ponto - para vencer o duelo minhoto que se vai disputar na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.~

"Não tenho dúvidas que as duas equipas vão querer vencer e querer ter bola. Faz parte da nossa competências fechar o jogo nos momentos em que não temos bola. Vai ser um jogo com uma componente tática enorme, porque as equipas têm as identidades bem definidas. Será um jogo decidido nos detalhes", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 15:30.

Vasco Botelho da Costa acrescentou que os 'cónegos' têm de "cometer o mínimo possível de falhas" e de "explorar as de um adversário" com "um dos plantéis mais bem constituídos" do campeonato, com "muita qualidade individual" nos elementos que jogam mais e nos que jogam menos e "um processo de jogo muito difícil de parar", apesar de não ser o "mais complexo" entre os conjuntos da I Liga.

O duelo minhoto de sábado assinala o regresso do Moreirense à competição após uma pausa de três semanas, motivada, em parte, pela eliminação da Taça de Portugal em outubro, perante o Fafe, da Liga 3 (1-0), algo que os jogadores e a equipa técnica "não esquecem até ao final da época".