Botelho da Costa e o Moreirense-Famalicão: "Será um jogo decidido nos detalhes"

28 nov, 2025 - 16:04 • Lusa
O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, projetou esta sexta-feira um jogo com o Famalicão "decidido nos detalhes", entre duas equipas com "identidades bem definidas", no sábado, para a 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Ao leme do sexto classificado da tabela, com 18 pontos, o técnico, de 36 anos, realçou que a sua equipa tem de "entrar em campo desde o primeiro minuto" - perante "um adversário muito duro", que ocupa o quinto posto, com mais um ponto - para vencer o duelo minhoto que se vai disputar na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.~
"Não tenho dúvidas que as duas equipas vão querer vencer e querer ter bola. Faz parte da nossa competências fechar o jogo nos momentos em que não temos bola. Vai ser um jogo com uma componente tática enorme, porque as equipas têm as identidades bem definidas. Será um jogo decidido nos detalhes", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 15:30.
Vasco Botelho da Costa acrescentou que os 'cónegos' têm de "cometer o mínimo possível de falhas" e de "explorar as de um adversário" com "um dos plantéis mais bem constituídos" do campeonato, com "muita qualidade individual" nos elementos que jogam mais e nos que jogam menos e "um processo de jogo muito difícil de parar", apesar de não ser o "mais complexo" entre os conjuntos da I Liga.
O duelo minhoto de sábado assinala o regresso do Moreirense à competição após uma pausa de três semanas, motivada, em parte, pela eliminação da Taça de Portugal em outubro, perante o Fafe, da Liga 3 (1-0), algo que os jogadores e a equipa técnica "não esquecem até ao final da época".
Embora a interrupção tenha servido para "dar atenção a jogadores que precisavam de melhorar alguns aspetos" e para "um jogo-treino interessante" com o Gil Vicente (derrota por 1-0), o 'timoneiro' vincou que "falta algo" ao plantel nos períodos sem jogos.
"Na escola, temos o 'teste' para dar passos em frente. Aqui, o jogo é que nos vai balizando, é que nos vai dizendo o nível em que estamos. O jogo é que nos motiva. Vamos jogar perante os nossos adeptos. Uma das coisas que mais nos satisfaz é que os moreirenses se revejam no que vamos construindo. Semanas sem jogos não são a mesma coisa. Queremos muito jogar e dar resposta", esclareceu.
O treinador salientou ainda que "não acredita muito em 'revoluções", a propósito de eventuais alterações face à anterior equipa titular, e vincou que a sua prioridade é o "trabalho a médio e longo prazo", para criar uma "equipa mais versátil" a 'construir' jogo e a pressionar.
Vasco Botelho da Costa enalteceu ainda o título mundial sub-17, alcançado pela seleção portuguesa na quinta-feira, no Qatar, considerando-o "um sinal de que há muita coisa a ser bem feita" no futebol luso.
"A nossa seleção sub-17 foi fantástica. Enche-nos de orgulho. É sinal de que há muita coisa a ser muito bem feita no nosso futebol. Perdemos muito tempo a falar de coisas acessórias. É de realçar este feito fantástico, enquanto português e profissional nesta área", disse.
O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 18 pontos, visita o Famalicão, quinto, com 19, em partida da 12.ª jornada marcada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.