César Peixoto: "Sinto que a equipa sentiu um pouco o peso da responsabilidade do lugar em que está"

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, pediu esta sexta-feira aos seus jogadores para não subestimarem o penúltimo classificado Tondela, adversário que os barcelenses recebem em partida da 12.ª jornada da I Liga de futebol. O duelo de sábado marca o regresso à competição para os gilistas, três semanas depois, um interregno que o técnico considera ter sido "benéfico", mas sempre com a saudade de voltar aos "jogos a sério". "Eu, pelo menos, já tinha saudades dos jogos a sério. Também encarámos os amigáveis que fizemos como sendo sérios, mas é importante voltar à competição e fazê-lo da melhor maneira. Esta paragem, ao contrário da última, foi boa para nós. Permitiu-nos respirar e deu-nos oportunidade de trabalhar alguns aspetos que estavam um pouco descurados", expressou, na conferência de antevisão ao encontro. Perante o quarto lugar que o Gil Vicente ocupa na I Liga e a possibilidade de conseguir uma quinta vitória consecutiva em casa pela primeira vez no principal escalão, César Peixoto garante que os jogadores têm evitado deslumbramentos.

"Temos uma equipa muito humilde, trabalhadora e focada, que não se deslumbra com os elogios. Sinto talvez até que, nos últimos dois jogos, a equipa sentiu um pouco o peso da responsabilidade do lugar em que está. É algo normal, fruto do crescimento, e espero que a pausa tenha ajudado a ultrapassar isso", analisou. O empate frente ao lanterna-vermelha AVS (1-1), na última ronda, poderá servir de alerta para o jogo frente aos tondelenses, que também se encontram em zona de despromoção. "O AVS também estava lá em baixo e não conseguimos vencer. Estes jogos da I Liga nunca são fáceis. Podemos facilitá-los, em função do que formos fazendo ao longo dos minutos, mas nunca à partida. Temos de encarar o jogo com o pé direito, de forma séria", reiterou. Segundo César Peixoto, a mudança de comando técnico do Tondela, com a entrada do treinador italiano Cristiano Bacci, será um fator que acrescenta imprevisibilidade à partida.