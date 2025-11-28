Cristiano Bacci: "Antes de falar de sistemas táticos, acho que o foco tem de ser na troca da mentalidade"

treinador do Tondela, Cristiano Bacci, assumiu esta sexta-feira que tem sido mental o maior trabalho que tem feito, antes da deslocação ao Gil Vicente, para a 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. "Antes de falar de sistemas táticos, acho que o foco tem de ser na troca da mentalidade, porque os jogadores têm de ser mais confiantes. Temos de tirar o medo de jogar. Esse é o meu alvo principal", assumiu Cristiano Bacci. Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a casa do Gil Vicente, pelas 20:30 de sábado, o técnico afirmou que a mentalidade negativa é normal, perante as derrotas sofridas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Faltam vitórias, porque vitórias levam à confiança. Na vida, quando acontece algo de negativo, é normal que todo o trabalho das pessoas se perca um bocadinho, porque perdem o foco", acrescentou. Neste sentido, Cristiano Bacci assumiu que "as vitórias não chegam assim", do nada, "é preciso ir à procura e o trabalho, que não tem resultado imediato, é o caminho que tem de ser feito" nos treinos e em jogo. "E é isso que estamos a fazer. Sabemos que a nossa tarefa não é fácil, mas é uma coisa importante saber isto, porque não saber e depois acreditarmos que somos o FC Barcelona também é um erro", disse. Cristiano Bacci admitiu que o seu método de trabalho tem sido "sempre bem aceite" pelos jogadores, que estão "mesmo com vontade de voltar a ganhar jogos".