Nacional-Benfica não terá nevoeiro no apito inicial mas...

Uma coisa parece certa. O Nacional-Benfica deste sábado, para a ronda 12 do campeonato, vai arrancar mas - tal como há cerca de um ano - pode ter de ser interrompido devido ao nevoeiro na Choupana. Um problema crónico que em outubro de 2024 adiou para o mês de dezembro seguinte o embate entre insulares e continentais.

Bola Branca quis perceber agora, quando as duas equipas voltam a encontrar-se, qual é o atual grau de risco.

Ricardo Tavares, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Madeira, considera (sem alarmismos) que a "incerteza" existe. A cerca de 24 horas do apito inicial na casa dos nacionalistas.

"À hora de início do jogo, às 18h00, é pouco provável que ocorra redução da visibilidade. Mas ao longo do jogo temos um aumento da probabilidade do aparecimento de nevoeiro. No entanto, os dados que temos não apontam para que essa visibilidade diminua para os 200 ou 300 metros. Todavia, esta situação é sempre incerta, pois aquela região da Choupana tem sempre características especificas. O grau de incerteza é assim elevado e, para mais, a hora da partida coincide com o pôr do sol e com o começo do período de arrefecimento nocturno, o que potencía este fenómeno", explica este especialista do IPMA, que à semelhança de anteriores responsáveis defende que o "ideal seria jogar-se logo após o almoço", pois é o período de menor risco.

A seis de outubro do ano passado, o jogo entre Nacional e Benfica foi adiado e remarcado para 19 de dezembro, depois de ter sido interrompido devido ao nevoeiro, quando estavam dipsutados somente oito minutos.



Só neste século já foram 17 os adiamentos na Choupana, sempre pelas mesmas razões.