Saiba em que dia joga o seu clube nos oitavos de final da Taça de Portugal

28 nov, 2025 - 19:16 • Redação

Eliminatória vai ser realizada entre 17 e 23 de dezembro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou o calendário dos oitavos de final da Taça de Portugal. Os jogos vão ser disputados entre 17 e 23 de dezembro.

A maioria das partidas vai ser realizada na quarta-feira, dia 17 de dezembro. O destaque vai para a visita do Benfica ao Farense às 20h45. Na quinta-feira, o Santa Clara vai receber o Sporting às 18h45, enquanto que o FC Porto-Famalicão joga-se às 20h45.

A eliminatória só fica concluída no dia 23 de dezembro, com o Caldas-SC Braga, às 18h45.

Todos os jogos terão transmissão televisiva, sendo que o Farense-Benfica e Porto-Famalicão serão transmitidos em sinal aberto.

Confira o horário de todos os jogos

17 dezembro 2025

Lusitano de Évora (L3) vs. AD Fafe (L3) – 14:00 – Canal 11
AD Vila Meã (CP) vs. UD Leiria (L2) – 14:00 – Canal 11
Casa Pia AC (L1) vs. SCU Torreense (L2) – 18:30 – Canal 11
Vitória SC (L1) vs. AFS (L1) – 20:00 – Canal 11
SC Farense (L2) vs. SL Benfica (L1) – 20:45 – RTP/SportTV

18 dezembro 2025

Santa Clara (L1) vs. Sporting CP (L1) – 18:45 - Sport TV
FC Porto (L1) vs. FC Famalicão (L1) – 20:45 - RTP/SportTV

23 dezembro 2025

Caldas SC (L3) x SC Braga (L1) – 18:45 – Sport TV

