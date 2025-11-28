Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Tiago Margarido: "O Benfica apresenta uma plasticidade tática bem acentuada"

28 nov, 2025 - 15:52 • Lusa

Treinador do Nacional deixou rasgados elogios para o conjunto orientado por José Mourinho na véspera do jogo na Choupana.

A+ / A-

O treinador Tiago Margarido afirmou esta sexta-feira que o Nacional vai "jogar para vencer" diante do Benfica, que vive um bom momento, em antevisão ao encontro de sanado da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos tentar ser o mais ambiciosos possível. Sabemos que temos um grande adversário pela frente, mas vamos competir e olhar 'olhos nos olhos' do Benfica", projetou o 'timoneiro' dos insulares, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Margarido deixou rasgados elogios para o conjunto orientado por José Mourinho, que tem sido capaz de introduzir uma "maturidade tática assinalável", acrescentando que este é o "melhor Benfica" desde que o técnico natural de Setúbal assumiu funções.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"É uma equipa que apresenta uma plasticidade tática bem acentuada, com a capacidade de poder construir com os dois centrais, os dois médios à frente e os laterais projetados, num ‘4x2x3x1' mais clássico, ou num '4x3x3' com os extremos abertos", analisou.

Nacional-Benfica não terá nevoeiro no apito inicial mas...

Liga

Nacional-Benfica não terá nevoeiro no apito inicial mas...

A cerca de 24 horas da partida, previsões do Insti(...)

O técnico abordou ainda a derrota do Nacional frente ao Sporting de Braga (4-2), que ditou a eliminação da Taça de Portugal, mas que serviu de "aprendizagem" para o grupo, sobretudo pela boa reação da equipa na segunda parte.

"Não tivemos a atitude certa na primeira parte. Não estávamos bem posicionados naquilo que era a segunda a bola, na questão do duelo e demorávamos sempre a chegar nos encurtamentos. Na segunda parte, fomos completamente diferentes, melhoramos em todos esses aspetos e fomos competitivos", notou.

Com apenas uma vitória em cinco jogos na condição de visitado, o treinador, de 36 anos, apelou ainda ao apoio dos nacionalistas, no sentido de inverter a tendência recente no campeonato.

"Acredito que os nossos adeptos vão comparecer em massa. Jogar na Choupana é sempre um fator positivo e que nos traz alguma vantagem. Acredito que o apoio será imenso e sei que, para os adeptos do Nacional, este tipo de jogos também são especiais", salientou.

Ainda a contas com problemas físicos e sem data prevista para voltar à competição, Ivanildo Fernandes, Ulísses Rocha e Pablo Ruan são baixas confirmadas, ao passo que Witi evoluiu favoravelmente e "vai a jogo", segundo Margarido.

O Nacional, 10.º classificado, com 12 pontos, defronta no sábado o Benfica, que é terceiro, com 25, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Iancu Vasílica, da associação de Vila Real.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira