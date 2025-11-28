Ouvir
Vitória de Guimarães goleia Aves, que segue sem vitórias

28 nov, 2025 - 23:12 • Lusa

O AVS continua sem vencer na edição de 2025/26 da I Liga.

O Vitória de Guimarães somou, esta sexta-feira, a segunda vitória seguida ao golear na receção ao lanterna-vermelha AVS, por 4-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Nélson Oliveira, aos 14 minutos, Óscar Rivas, aos 27, Beni, aos 32, e Oumar Camara, aos 75, marcaram os golos dos vimaranenses, que subiram provisoriamente ao sétimo lugar, com 17 pontos.

O AVS continua sem vencer na edição de 2025/26 da I Liga, averbando a nona derrota, após dois empates.

