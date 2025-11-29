Ouvir
Nacional 1-2 Benfica

Tiago Margarido. “Não há vitórias morais”

29 nov, 2025 - 21:00

Os golos dos encarnados foram apontados nos minutos finais na Choupana.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, elogia os seus jogadores, apesar da derrota.

Análise ao jogo

"De facto, fomos competitivos desde o primeiro minuto, limitámos o jogo do Benfica e saímos em contra-ataques. Não há vitórias morais, mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, pela forma como se bateram frente a um adversário que luta para ser campeão e que fez um investimento brutal"

Apesar do resultado, esta exibição traz confiança para o futuro?

"Tenho confiança total, conseguimos criar o desconforto no Benfica, com o golo ainda criámos mais desconforto e se continuarmos assim vamos conseguir cumprir os nossos objetivos."

O Benfica derrotou o Nacional, por 2-1.

