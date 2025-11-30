Ouvir
Luís Silva. “Doeu-nos um bocadinho sofrer de bola parada”

30 nov, 2025 - 20:53

O Sporting goleou o Estrela por 4-0, em partida da jornada 12 da I Liga.

O treinador adjunto do Estrela Amadora, Luís Silva, diz que o primeiro golo madrugador do Sporting intranquilizou a sua equipa.

Golo tão cedo

"Entrámos praticamente a perder num lance de bola de parada do qual não estávamos à espera. Doeu-nos um bocadinho sofrer de bola parada porque tínhamos trabalhado bastante essa situação. Isso intranquilizou-nos até ao fim e um terceiro golo de bola parada acabou por sentenciar a partida."

Evolução da equipa pode ser prejudicada

"Penso que não, isto é um processo contínuo. Não é por perder este jogo que significa que estamos piores. Temos de tirar as ilações deste e analisar os erros que cometemos contra uma equipa grande."

O que disse aos jogadores no final?

"No fim de cada jogo fazemos um rescaldo do que se passou e perceber para onde queremos ir. Agora, é preciso continuar a trabalhar para ganharmos no próximo jogo, perante os nossos adeptos."

