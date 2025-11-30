Nota 3 para André Narciso. “Não teve influência no resultado”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a André Narciso, árbitro do FC Porto – Estoril, partida da 12.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que André Narciso não teve influência no resultado.

A partida começa com um golo bem anulado ao FC Porto, por fora de jogo de Samu.

Nas quedas na área não há faltas para grande penalidade.

Todos os cartões amarelos são bem mostrados.

Por tudo isto, nota 3 para André Narciso.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Estoril, por 1-0.