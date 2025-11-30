Nota 3 para Anzhony Rodrigues. “Penálti por assinalar”

30 nov, 2025 - 21:04
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Anzhoni Rodrigues, árbitro do Sporting – Estrela Amadora, partida da 12.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave: Otávio promove o contacto e faz falta sobre Luis Suarez na área.
Ainda na primeira parte, amarelo bem mostrado a Maxi Araujo.
Fora estes lances, jogo sem história, com golos regulares. Foi uma atuação serena, discreta, disciplinarmente equilibrada.
Devido à mancha na arbitragem, apenas nota 3.
Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o Estrela da Amadora por 4-0.