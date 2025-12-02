Ouvir
Sporting de Braga vence em Arouca e sobe ao sexto lugar da I Liga

02 dez, 2025 - 00:04 • Lusa

A+ / A-

O Sporting de Braga venceu hoje em Arouca, por 4-0, no jogo de encerramento da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que ficaram em superioridade numérica aos 15 minutos, e subiu ao sexto lugar.

Os bracarenses capitalizaram a expulsão de Fontán e, pouco depois, aos 26, com um golo na própria baliza do guarda-redes Manti, na sequência de uma grande penalidade cobrada ao poste esquerdo por Ricardo Horta, que viria a aumentar a vantagem aos 31.

Os bracarenses, que voltariam a beneficiar de um autogolo, aos 45+2, de Alex Pinto e a marcar por Lagerbielke, aos 71, subiram ao sexto lugar, com os mesmos 19 pontos do Moreirense, enquanto o Arouca, que conta seis jogos sem vencer e quatro derrotas seguidas, caiu na 17.ª e penúltima posição, com nove, em igualdade com Casa Pia e Tondela.

