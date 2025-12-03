“Alarme social”. Liga considera “incompreensível” posição da APAF

03 dez, 2025 - 19:13
A Liga Portugal lamenta a posição tomada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), considerando-a "incompreensível" e provocadora de "alarme social".
De recordar que a APAF ameaçou, esta quarta-feira, com a paragem total dos árbitros.
“Após a acalmia registada nos últimos fins de semana no que diz respeito a críticas pública à arbitragem, a Liga Portugal estranha que a APAF, sem razão evidente, coloque os árbitros de novo no epicentro da discussão”, escreve a Liga.