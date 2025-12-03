Ouvir
I Liga

António Nobre no Benfica – Sporting

03 dez, 2025 - 16:42

Dérbi dos dérbis está marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 20h15.

Todas as nomeações para a 13.ª jornada

Benfica-Sporting

Árbitro: António Nobre

VAR: Rui Costa

Santa Clara-Casa Pia

Árbitro: Diogo Rosa

VAR: João Casegas

AVS SAD-Rio Ave

Árbitro: José Bessa

VAR: Pedro Ferreira

Famalicão-Sp. Braga

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Oliveira

Estoril-Moreirense

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Vasco Santos

E. Amadora-Arouca

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Cláudia Ribeiro

Alverca-Nacional

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Bento

Tondela-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

VAR: Luís Ferreira

V. Guimarães-Gil Vicente

Árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Manuel Mota

