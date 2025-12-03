António Nobre no Benfica – Sporting

03 dez, 2025 - 16:42
Todas as nomeações para a 13.ª jornada
Benfica-Sporting
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Costa
Santa Clara-Casa Pia
Árbitro: Diogo Rosa
VAR: João Casegas
AVS SAD-Rio Ave
Árbitro: José Bessa
VAR: Pedro Ferreira
Famalicão-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Rui Oliveira
Estoril-Moreirense
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Vasco Santos
E. Amadora-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Cláudia Ribeiro
Alverca-Nacional
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
Tondela-FC Porto
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Luís Ferreira
V. Guimarães-Gil Vicente
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Manuel Mota