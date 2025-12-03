​Árbitros de futebol admitem “paragem total” e prometem “intensificar as ações de protesto”

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) deu conta, via comunicado, que as “alterações regulamentares” exigidas à Liga para “garantir o respeito, a segurança e a dignidade do exercício da função de arbitrar” foram recusadas ou não receberam uma resposta satisfatória.

Na ressaca dessa reunião de 12 de novembro, em que o presidente da Liga Reinaldo Teixeira esteve presente, soube-se que a APAF exigia novos castigos, entre eles um clube disputar um a três jogos à porta fechada caso repita, na mesma época, “ilícitos de lesão de honra ou reputação” nas críticas aos árbitros.

Mais: aquela associação exigia também a aplicação de uma multa entre os 30 ou 92 mil euros aos dirigentes que verbalizem “declarações ou emitam juízos pondo em causa a imparcialidade, a competência ou criando qualquer tipo de suspeição sobre árbitros”.

A lista era longa. A APAF exigia ainda ainda que um clube de futebol é considerado responsável "pelos atos cometidos por qualquer dos seus dirigentes, representantes, funcionários e demais agentes desportivos a si vinculados”. Os árbitros propunham ainda que, em casos de reincidência nas críticas, esse agente desportivo fosse punido com a perda de um a três pontos na classificação da I ou II Liga.

Agora, como a resposta não satisfez a APAF, os árbitros admitem agora engrossar a voz e a contestação.

“Atendendo à resposta da Liga Portugal, que consideramos não satisfazer as pretensões apresentadas, anunciamos que os árbitros vão manter e intensificar as ações de protesto, até que sejam implementadas medidas objetivas e eficazes de forma a garantir o respeito, a segurança e a dignidade do exercício da função de arbitrar”, pode ler-se no comunicado da entidade presidida por José Borges, que tomou posse em meados de julho.

