Luís Pinto destaca "processo natural de crescimento" e vê FC Porto como "um bom teste"

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, afirmou esta quarta-feira que a visita ao FC Porto, dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, é “bom teste” para os minhotos mostrarem aquilo de que “são capazes”. Vitorianos e ‘dragões’ vão decidir, na quinta-feira, a partir das 20h15, a última vaga na ‘final four’ da competição, que se disputa em Leiria entre 6 e 10 de janeiro, num jogo que, para Luís Pinto, vai colocar à sua equipa “problemas diferentes” de partidas anteriores, “extremamente interessantes de resolver”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “É um desafio [defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão]. É um bom teste para perceber aquilo de que, neste momento, esta equipa é capaz. Julgo que o jogo de amanhã [quinta-feira] será um bom teste para atestarmos a nossa capacidade atual e um bom desafio para nos colocar problemas diferentes dos últimos jogos, extremamente interessantes de resolver”, frisou, na antevisão ao desafio. Ciente de que uma vitória no reduto portista vale o acesso à meia-final com o Sporting, agendada para 07 de janeiro, o técnico, de 36 anos, reconheceu que a Taça da Liga é uma prova que os oito clubes envolvidos podem vencer, pela sua brevidade, e preferiu não comentar o facto de a prova estar ‘desenhada’ para reunir os quatro primeiros classificados do campeonato anterior na fase final.

“Sabemos o que significa o jogo e o que pode trazer para o clube. Queremos entrar no jogo para vencer. Não há nenhuma equipa no mundo que não o faça. (…) Prefiro olhar para o ‘copo meio cheio’. É uma competição curta. Todos os clubes envolvidos têm a possibilidade de a vencer. Vencendo, damos um passo grande”, salientou. O treinador vitoriano considerou ainda que as três vitórias consecutivas, perante Tondela (1-0), para a I Liga, Mortágua (4-0), para a Taça de Portugal, e AVS (4-0), novamente para o campeonato, refletem “um processo natural de crescimento” e perspetivou um encontro diferente do que se realizou em 11 de agosto, na jornada inaugural da I Liga, quando os vitorianos foram derrotados pelos ‘dragões’ (3-0) no Porto. “Na altura, o ‘mercado’ ainda estava em aberto. Mais do que falar em crescimento, é importante testar, competir e reconhecer a valia do adversário e competir para perceber o ponto em que estamos. O Vitória é uma equipa muito diferente daquela que iniciou a temporada”, mencionou. Já o FC Porto é, para o treinador, “uma equipa que começou a época de forma muito forte”, que “continua muito forte”, que só sofreu um golo como anfitrião em competições internas, perante o Sporting de Braga (2-1), e que continua perigoso em termos ofensivos, apesar da vitória tangencial de domingo (1-0), sobre um Estoril Praia que ‘incomodou’.