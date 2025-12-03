O que exigiram os árbitros na reunião com a Liga?

No dia 12 de novembro a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reuniu-se com o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, para exigir algumas alterações regulamentares. Vivia-se mais um período conturbado do futebol português. Vive-se. Dirigentes contra dirigentes, clubes contra clubes, clubes contra árbitros, treinadores contra árbitros e, agora, árbitros que começam a levantar a voz para se defenderem. As propostas da APAF terão caído em saco roto pois esta quarta-feira, 3 de dezembro, um comunicado daquela entidade vem admitir o cenário de “paragem total”, anunciando ainda o aumento da contestação por parte dos senhores do apito. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O que pediram, afinal, os árbitros? Resumindo, o reforço da punição para atitudes e comportamentos de clubes e agentes desportivos contra as equipas de arbitragem.

A APAF, sem recorrer a qualquer exemplo ou episódio, defendeu a alteração do Artigo 66.º, referente a coação, acrescentando a ocorrência com familiares dos elementos de arbitragem. Ou seja, "considera-se, designadamente, que existe tentativa quando o clube, durante o jogo, incluindo o seu intervalo, confronte ou exiba a qualquer elemento da equipa de arbitragem decisões suas desse jogo ou de jogos anteriores sem que este o consinta", pode ler-se na redação proposta pela APAF, que estende o âmbito deste articulado às tentativas de coação. No início do mês de novembro, o árbitro Fábio Veríssimo denunciou uma "tentativa de pressão" do FC Porto, num jogo contra o SC Braga, depois de ser colocada no balneário da equipa de arbitragem uma televisão a repetir lances da primeira parte do jogo e até de outros momentos. O documento da APAF prosseguia com a sugestão de um aumento das multas, no caso de declarações sobre arbitragem antes dos jogos, para o triplo, defendendo a perda de pontos, em caso de reincidência, e a penalização da "suspeição".