Luís Pinto. “O que fizemos aqui hoje foi fantástico”

O treinador do Vitória, Luís Pinto, elogiou a exibição dos seus jogadores no Dragão.

A partida

"Julgo que neste jogo tivemos a capacidade de ser maduros e queremos que isso seja algo que possamos considerar crescimento, algo que só há quando é feito de forma consistente. É bom que tenhamos a noção que essa maturidade que mostrámos hoje em jogo, para que seja considerado um crescimento sustentado, temos de ter a capacidade de amanhã descansar e preparar o jogo de segunda-feira. Sei que parece um pouco cliché mas numa equipa jovem como a nossa, temos de perceber que o que fizemos aqui hoje foi fantástico. Demonstrou maturidade. Ainda para mais começámos o jogo a perder e logo na casa de um adversário que tinha dois golos sofridos em casa. Demonstrámos aquilo que podemos ser, mas aconteceu hoje. Temos de ser consistentes nessa maturidade"

Serenidade da equipa

"Sinto que foi pelo facto de eles terem percebido logo quando errámos no lance do golo. Esse erro foi de tal forma evidente que fez com que tentássemos estar tranquilos e manter o plano, até porque era muito cedo no jogo, ainda tínhamos muito tempo pela frente para ir atrás do resultado. Essa clareza ajudou-nos na forma estável de estar em campo."

Boa entrada na segunda parte e as substituições

"Às vezes acertámos, outras não. Faz parte do futebol. Mas claramente por causa dos amarelos porque os jogadores que estavam dentro de campo estavam bem. Saber que entrar o Samu, ter os dois centrais com amarelo, e um adversário que é muito físico. Estávamos a ponderar se alterávamos ou não, decidimos não alterar - e ainda bem - não pelo Tiago, mas por aquilo que foi a segunda parte dos nossos centrais. No Nélson passou-se mais ou menos a mesma coisa, mas para que continuássemos a pressionar à frente. Tendo-o amarelado, num lance em que tivesse um mau 'timing', podia ver o segundo cartão, então preferimos tirá-lo cedo na segunda parte."

Terceira vez numa meia-final da Taça Liga

"Muito honestamente, temos é de preparar muito bem para segunda-feira e dar uma resposta na nossa forma de estar em campo. Temos de continuar nesta senda de ir jogo a jogo, de pensar no curto prazo e não no longo prazo. Temos de estar focados no presente e no futuro muito próximo, é só isso que temos de fazer"

O Vitória derrotou o FC Porto, por 3-1, e segue em frente na Taça da Liga.

