Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça da Liga

Vitória e FC Porto jogam esta noite para depois olharem leões nos olhos

04 dez, 2025 - 08:29 • Lusa

Sporting, Benfica e Sporting de Braga já estão apurados para a semifinal do torneio, que vai na 19.ª edição e que se vai resolver no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A+ / A-

FC Porto e Vitória de Guimarães defrontam-se esta quinta-feira no Estádio do Dragão, em jogo que decide a última vaga na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol e qual será o adversário do Sporting nas meias-finais.

Com Sporting, Benfica e Sporting de Braga já apurados para a fase final, falta encontrar a quarta equipa, a que defrontará os ‘leões’, sendo a outra meia-final entre ‘águias’ e ‘arsenalistas’.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Farioli: "Há muita coisa em cima da mesa. Só vencemos a Taça da Liga uma vez, vamos tentar repetir"

FC Porto

Farioli: "Há muita coisa em cima da mesa. Só vencemos a Taça da Liga uma vez, vamos tentar repetir"

O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães para os '(...)

O jogo, que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém, é o segundo da temporada entre FC Porto e Vitória de Guimarães, que se encontraram logo na primeira jornada da I Liga de futebol, num embate que os ‘dragões’ venceram tranquilamente (3-0).

Na ocasião, também no Estádio do Dragão, a equipa de Francesco Farioli venceu com golo de Pepê (12 minutos) e um ‘bis’ de Samu (32 e 79).

Numa competição que já conheceu vários formatos, a Taça da Liga cumpre esta época a 19.ª edição, estando os primeiros jogos da ‘final four’ marcados para 6 e 7 de janeiro e a final em 10, com todos a decorrerem no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Luís Pinto destaca "processo natural de crescimento" e vê FC Porto como "um bom teste"

Taça da Liga

Luís Pinto destaca "processo natural de crescimento" e vê FC Porto como "um bom teste"

O Vitória de Guimarães visita o FC Porto no jogo d(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975