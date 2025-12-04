"Zero arbitragem" em Cimeira de Presidentes que "contrasta com o falado clima de crispação"

Não se falou de arbitragem na Cimeira dos Presidentes, garante o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Texeira.

Reinaldo Teixeira sublinha que "o tema da arbitragem foi tratado no devido tempo" e remete para o comunicado emitido pelo organismo na véspera, em que a Liga considerou "incompreensível" a ameaça de "paragem total" dos árbitros.

"Falámos zero de arbitragem, uma classe pela qual tenho todo o respeito. Mas para ficar claro: zero temas de arbitragem", realça, em declarações aos jornalistas, na Arena Liga Portugal, esta quinta-feira, após a Cimeira de Presidentes.

Ainda assim, o presidente da Liga destaca que conta com os árbitros, como com todos os outros: "A relação desta casa com a arbitragem é a melhor, o nosso histórico com a arbitragem é o melhor, estamos cá para trabalhar em conjunto."

"Muito agradável" cimeira "contrasta" com clima de crispação

A Cimeira de Presidentes foi longa, mas "muito agradável", assegura Reinaldo Teixeira.

"Foi a cimeira com mais tempo de duração e foi de facto um ambiente de grande cordialidade, cooperação e compromisso. Contrasta com o que passa cá para fora, de que há um clima de crispação, de que há um clima de dificuldade de relacionamento nosso, neste caso meu, com as sociedades desportivas. O que senti aqui hoje foi de facto o que senti aquando das eleições: uma vontade enorme em fazer aquilo que se julgava impossível de fazer", vinca.

Foram três os temas em debate, nesta sessão: a chave de distribuição dos direitos audiovisuais, os quadros competitivos, com especial foco para o formato da Taça da Liga, e infraestruturas desportivas.

Quanto ao primeiro tópico, que foi o que mais tempo demorou a discutir, Reinaldo Teixeira assinala que a Liga tem agora uma chave de distribuição trabalhada e que conta ter em breve o valor de mercado definido, para quando houver leilão dos direitos audiovisuais.

"Vamos trabalhar em conjunto. Valores saberemos no dia em que for feito o leilão. Até lá, cabe-nos tudo fazer para valorizar as competições e atrair interessados", salienta.

"Ninguém falou em subtração de equipas"

No caso da Taça da Liga, o presidente do organismo assume que o objetivo é que a prova seja "para todas as sociedades desportivas".

Em relação a quadros competitivos, em geral, oferece o resumo da discussão: "Ninguém falou em subtração de equipas. Fala-se mais jogos para a Europa, menos jogos para a Europa, Taça da Liga sim ou não, largamente sim. Mas só mexemos em quadros competitivos se sentirmos que há uma mais-valia."

A Cimeira de Presidentes durou praticamente seis horas. Começou com uma saudação aos campeões do mundo de sub-17, com destaque especial para FC Porto, Sporting, Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, os cinco clubes que emprestaram jogadores a essa seleção.

Marcaram presença representantes de 31 dos 33 clubes do futebol profissional português, incluindo Frederico Varandas, Rui Costa e António Salvador, que chegaram em simultâneo, e André Villas-Boas, cerca de dez minutos depois. Faltaram apenas Arouca e Felgueiras.