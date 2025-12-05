Benfica-Sporting. PSP em alerta e trânsito condicionado

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta sexta-feira de manhã a operação de segurança associada ao jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting, considerado "de risco elevado", prevendo condicionamentos de trânsito momentâneos durante a tarde.

Em comunicado, a força de segurança lembra que a abertura das portas do Estádio da Luz ao público está prevista para as 18h15, mas a sua intervenção tem início durante a manhã, no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

"Haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio do Sporting Clube de Portugal pelas 16h00, com saída prevista às 17h00", é referido na nota.

Devido a este trajeto, haverá condicionamentos de trânsito momentâneos entre os dois estádios (com passagem por Telheiras), entre as 16h30 e as 18h30, nas ruas Professor Fernando da Fonseca, Professor Vieira de Almeida, Professor Francisco Gentil e Fernando Namora, na Travessa da Luz e na Estrada da Luz.

Também a Segunda Circular, a Avenida Condes de Carnide, a Avenida Machado Santos e o Complexo da Luz (TV Compound) vão sofrer condicionamentos de trânsito momentâneos.

A PSP adianta que a operação visa garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior do complexo desportivo, a manutenção da ordem pública, e tentará minimizar os impactos dos condicionamentos rodoviários necessários.

Na nota, é recordado que é crime distribuir e vender títulos de ingresso falsos ou irregulares, realizar danos em transportes públicos ou agressões, participar em rixas na deslocação para ou do espetáculo desportivo e entrar sem autorização na área de competição (relvado).

A PSP aconselha os adeptos a deslocarem-se para o Estádio da Luz em transportes públicos, evitando levar as suas viaturas, e a chegarem com antecedência, dadas a elevada afluência e a necessidade de realização dos necessários procedimentos de segurança. Deve-se evitar levar malas e mochilas para dentro do estádio.

No caso de serem utilizadas viaturas próprias, devem ser estacionadas "em parques destinados para o efeito", recomenda.

Benfica e Sporting defrontam-se hoje no "dérbi eterno" da 13.ª ronda da I Liga de futebol, no qual os "encarnados" têm o fator casa, mas maior pressão, quando já estão a seis pontos do líder FC Porto.