Cadete sabe umas coisas sobre dérbis: "Sporting é favorito, mas a Luz é dificil mesmo quando tentas alhear-te"

Com 12 dérbis na carreira, 10 dos quais com a verde e branca vestida, quatro na Luz, Cadete ainda tem fresco na memória o que sentem os atletas quando se deparam com o "Inferno da Luz".

"Em termos de performance e motivação das equipas o Sporting é favorito à vitória, mas nem sempre a equipa que está melhor consegue vencer o jogo", reconhece.

Quem não é estranho a estas andanças é Jorge Cadete, de 57 anos. O antigo avançado internacional vestiu as duas camisolas e, em declarações a Bola Branca , não tem dúvidas quando é desafiado a encontrar um favorito.

Quatro meses depois, o reencontro. Depois do primeiro round, que ditou a primeira conquista para as águias, os leões vão querer acertar contas para o campeonato. O "dérbi eterno" pode deixar os velhos rivais empatados na tabela, o Benfica a seis pontos do Sporting ou, claro, tudo como está. Dérbi joga-se esta noite, às 20h15, na Luz.

"Fiz mais dérbis com a camisola do Sporting e era sempre difícil ir à Luz. Um estádio completamente cheio a apoiar a sua equipa e a tentar perturbar o adversário é difícil, mesmo quando tentas alhear-te", desabafa.

E, para além do fator casa, há outro que pode fazer com que o favoritismo, concedido por Cadete ao Sporting, caia.

"O José Mourinho, além de ser um dos grandes treinadores mundiais, joga desde muito novo com a parte psicológica e, por vezes, muda um jogo e faz com que jogadores rendam mais do que costumam", explica a Bola Branca.

O dérbi joga-se dias depois de uma ameaça de greve de árbitros por parte da APAF e o tema não passa incólume a Jorge Cadete, que considera que o futebol "merece mais".

"Acho que não faz sentido. Sejam jogadores, treinadores ou árbitros a fazer greve. Tem de haver convergência e sinergias, sem necessidade de paragens ou greves. O desporto-rei merece mais do que isto", sublinha o futebolista que fez mais de 200 jogos pelos leões e pouco mais de 20 pelos encarnados, em 1998 e 1999.

O Benfica-Sporting abre a 13.ª jornada do campeonato. Pode ouvir o relato, numa emissão especial Bola Branca que arranca antes das 20h e pode acompanhar todas as incidências, ao minuto, em rr.pt. O apito inicial do árbitro António Nobre soa às 20h15.