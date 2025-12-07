Bacci. "Foram dois golos de borla"

O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, lamenta que a sua equipa tenha oferecido os dois golos aos dragões.

A partida

"Não posso estar satisfeito completamente. Temos que melhorar nos pormenores. Foram dois golos de borla. Temos que assumir, trabalhar, mas também não posso deixar de estar contente com o que vi. A malta mostrou entrega, crença. Há coisas positivas e negativas"

Faltou igualar os níveis competitivos?

"Não há golos feios. Golo é golo. Uma equipa como a nossa tem que ser mais atenta, tem que manter a cabeça fria. No final, as bolas paradas ou um erro individual... pode acontecer. Temos que melhorar"

Substituições

"Se eu não confiasse em quem entrou não fazia. Quem entrou mostrou que podia jogar e bem"

Equipa pode bater-se com qualquer adversário?

"O jogo é um espelho da nossa atitude. De um lado temos que aceitar o resultado, por outro lado não. Temos que ser mais fortes mentalmente"

Adversários diretos na luta pela permanência...

"O próximo é sempre o mais importante. Portanto, foco no próximo jogo e vamos ver"

O FC Porto venceu o Tondela, por 2-0, em partida da jornada 13 do campeonato.