I Liga

Empate com muitos golos na Amoreira

07 dez, 2025 - 17:45 • Carlos Calaveiras

Emir marcou o golo do empate aos 90+3. Veja o resumo da partida.

Estoril e Moreirense empataram 3-3 em partida da jornada 13 da I Liga.

Foi um jogo intenso e com alternância no marcador.

Pelos canarinhos marcaram Patrick de Paula, Ricard Sánchez e Begraoui.

Já pelos cónegos apontaram Diogo Travassos, Afonso Assis e Luís Hemir, este aos 90+3.

Com este empate são já três os jogos sem vencer para ambos os conjuntos.

O Moreirense é sétimo e soma agora 20 pontos. Por sua vez, o Estoril é 11.º, com 14.

Veja o resumo da partida:

