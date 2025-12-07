Empate com muitos golos na Amoreira

07 dez, 2025 - 17:45 • Carlos Calaveiras
Estoril e Moreirense empataram 3-3 em partida da jornada 13 da I Liga.
Foi um jogo intenso e com alternância no marcador.
Pelos canarinhos marcaram Patrick de Paula, Ricard Sánchez e Begraoui.
Já pelos cónegos apontaram Diogo Travassos, Afonso Assis e Luís Hemir, este aos 90+3.
Com este empate são já três os jogos sem vencer para ambos os conjuntos.
O Moreirense é sétimo e soma agora 20 pontos. Por sua vez, o Estoril é 11.º, com 14.
Veja o resumo da partida: