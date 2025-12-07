Ouvir
Estrela regressa às vitórias diante do Arouca

07 dez, 2025 - 20:26 • Carlos Calaveiras

Partida teve quatro golos e duas expulsões. Veja o resumo da partida.

O Estrela da Amadora venceu o Arouca, por 3-1, em partida da jornada 13 da I Liga.

Os tricolores marcaram por Kikas, Marcus e Rodrigo Pinho.

Pelos visitantes descontou Fukui.

Nota para a expulsão de Alex Pinto, ainda na primeira parte, e de Fukui já na segunda, deixando o Arouca com nove jogadores.

Com esta vitória, a equipa da Reboleira subiu ao 13.º lugar e aos 14 pontos.

Já o Arouca, que somou a quinta derrota consecutiva, continua com nove.

Veja o resumo da partida:

