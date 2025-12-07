Nota 4 para Luís Godinho. "Golos bem anulados"

07 dez, 2025 - 23:41
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Luís Godinho, árbitro do Tondela – FC Porto, partida da 13.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Luís Godinho e a sua equipa fizeram uma “boa arbitragem, segura, com autoridade suficiente”.
Destaque na primeira parte para os dois golos anulados, um para cada equipa: um por fora de jogo – validado pelas linhas – e outro por falta do atacante sobre o defesa na altura do cabeceamento.
Já aos 43 minutos, Alberto Costa cai na área, mas não há falta.
Na segunda parte, o jogo perdeu intensidade e isso facilitou o trabalho do árbitro e não houve lances polémicos.
Por isso, nota 4 para Luís Godinho.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Tondela, por 2-0.