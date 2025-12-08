V. Guimarães e Gil Vicente empatam no fecho da jornada

Num duelo entre equipas do Minho, o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente empataram, 0-0, na partida de encerramento da jornada 13.ª jornada da I Liga.

Apesar de algumas oportunidades de golo na cidade Berço, as duas equipas não conseguiram passar do nulo, numa partida com oito cartões amarelos.

O Gil Vicente mantém o quarto lugar no campeonato, com 24 pontos, mas o Braga está agora mais perto dos gilistas.

A equipa de Barcelos tem agora dois pontos de vantagem para os arsenalistas, que bateram o Famalicão.

O Vitória de Guimarães está na oitava posição, com 18 pontos em 13 jornadas.

Na próxima ronda, o Gil Vicente desloca-se ao terreno do Casa Pia e o Vitória vai a Vila do Conde defrontar o Rio Ave.