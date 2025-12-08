V. Guimarães e Gil Vicente empatam no fecho da jornada

08 dez, 2025 - 22:37 • Ricardo Vieira
Num duelo entre equipas do Minho, o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente empataram, 0-0, na partida de encerramento da jornada 13.ª jornada da I Liga.
Apesar de algumas oportunidades de golo na cidade Berço, as duas equipas não conseguiram passar do nulo, numa partida com oito cartões amarelos.
O Gil Vicente mantém o quarto lugar no campeonato, com 24 pontos, mas o Braga está agora mais perto dos gilistas.
A equipa de Barcelos tem agora dois pontos de vantagem para os arsenalistas, que bateram o Famalicão.
O Vitória de Guimarães está na oitava posição, com 18 pontos em 13 jornadas.
Na próxima ronda, o Gil Vicente desloca-se ao terreno do Casa Pia e o Vitória vai a Vila do Conde defrontar o Rio Ave.
13 de dezembro:
Casa Pia - Gil Vicente (15h30)
Nacional - Tondela (15h30)
Rio Ave - Vitória de Guimarães (18h00)
Sporting - AVS (20h30)
14 de dezembro:
Famalicão - Estoril (15h30)
Moreirense - Benfica (18h00)
Arouca - Alverca (20h30)
15 dezembro:
Braga - Santa Clara (18h45)
FC Porto - Estrela da Amadora (20h45)