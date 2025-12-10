Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Hélder Carvalho no Moreirense – Benfica

10 dez, 2025 - 18:44

Conheça todos os árbitros para a jornada 14 da I Liga.

A+ / A-

Nomeações para a jornada 14 da I Liga

Casa Pia-Gil Vicente

Árbitro: Márcio Torres

VAR: Rui Soares

Nacional-Tondela
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Tiago Martins

Rio Ave-Vitória de Guimarães
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Vasco Santos

Sporting-AVS
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: João Casegas

Famalicão-Estoril
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Bruno Esteves

Moreirense-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Rui Oliveira

Arouca-Alverca
Árbitro: David Silva
VAR: Paulo Barradas

Sp. Braga-Santa Clara
Árbitro: Bruno Costa
VAR: Pedro Ferreira

FC Porto-Estrela Amadora
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Bento

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975