Hélder Carvalho no Moreirense – Benfica

10 dez, 2025 - 18:44
Nomeações para a jornada 14 da I Liga
Casa Pia-Gil Vicente
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Soares
Nacional-Tondela
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Tiago Martins
Rio Ave-Vitória de Guimarães
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Vasco Santos
Sporting-AVS
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: João Casegas
Famalicão-Estoril
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Bruno Esteves
Moreirense-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Rui Oliveira
Arouca-Alverca
Árbitro: David Silva
VAR: Paulo Barradas
Sp. Braga-Santa Clara
Árbitro: Bruno Costa
VAR: Pedro Ferreira
FC Porto-Estrela Amadora
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Bento