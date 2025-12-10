O adeus da "marca Patrício" (e Tonel estava lá no início)

Rui Patrício pendura as luvas. É o adeus a uma "marca", diz Tonel, um dos colegas de equipa que esteve no arranque do guarda-redes na formação principal do Sporting (2006/07).

Tonel, em Bola Branca, revela que falou com o, agora, ex-futebolista, e "ele está feliz, está tranquilo, embora não lhe tenha ainda caído a ficha" de que acabou a carreira. "Lá mais para a frente... mas quero é que ele esteja feliz", reforça o antigo defesa, que recorda um "menino humilde" nos primeiros tempos no balneário maior dos leões.

"Quando chegou, [Rui Patrício] era um bom miúdo, humilde… e tornou-se uma marca! Mas era, e há que ser sincero, alguém que eu se achasse que ia fazer a carreira que ele fez", confessa, antes de manifestar o desejo de que Patrício permaneça ligado à modalidade. "Gostava que ele continuasse ligado ao futebol", remata.

“Campeão Europeu em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019, foi presença regular nas grandes competições internacionais (...) Com 108 jogos pela Seleção Nacional A, é o guarda-redes mais internacional de sempre e integra o restrito grupo de futebolistas portugueses que ultrapassaram a marca simbólica das 100 internacionalizações”, lê-se numa mensagem da FPF.

Depois de deixar o Sporting, no Verão de 2018, Rui Patrício representou o Wolverhampton, em Inglaterra, a Atalanta e a Roma, em Itália e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, durante o Mundial de Clubes. Conquistou oito títulos coletivos, para além de vários individuais.

A Federação vai fazer uma cerimónia de despedida ao guardião na próxima sexta-feira, dia 12, na Cidade do Futebol.

