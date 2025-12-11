Vicens. “Ambição e personalidade” contra Nice

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, espera “um jogo de altíssimo nível" contra o Nice.

Contexto difícil do Nice

"Analisámos o rival sem avaliar situação interna, social, a situação dos jogadores, porque é algo que não podemos controlar. O que podemos fazer é preparar-nos bem para as armas coletivas e individuais do Nice, e depois tratar de mentalizar-nos para que sejamos capazes de entrar muito competitivos, com muita ambição e com muita personalidade, depois estar preparados contrariar as armas que o Nice nos pode apresentar."

Ausência de Zalazar

"É um jogador importante para nós, mas não poderá estar e temos de centrar-nos nos que estão e tratar de escolher bem os que nos podem dar mais desde o início e os que durante o jogo poderão ajudar. Tenho vindo sempre a dizer que os jogos são ganhos por toda a equipa, pois começam uns e acabam outros, da maneira que jogamos precisamos de nível alto de energia nos jogos e que a gente que está no banco esteja preparada para sustentar esse nível de energia e jogo, e até superar. Em todos os jogos acontece que quem entra ajuda muito e amanhã não será diferente. Espera jogo exigente a todos os níveis, para ter controlo de jogo, pressionar saída do Nice, defender a nossa área, exigente também ao nível de poder manter a intensidade nos 90 minutos. Será preciso o esforço coletivo de todos."

Crescimento da equipa

"O foco está posto em cada dia ser o mais importante do ano. Não podemos estar pendentes dos resultados dos outros, de que um fim de semana nos favoreça ou não… Teremos de fazer muitas coisas bem ao longo da época para que a progressão nas diversas provas seja positiva. E é nisso que estamos focados desde que cheguei, em que o processo nos aproxime da equipa que nos queremos converter. A equipa foi crescendo desde que chegámos, os jogadores estão mais cómodos e isso dá uma clarividência à equipa na abordagem aos jogos. Dando passos no curto prazo para a melhoria diária da equipa é o que a médio e longo prazo nos pode dar frutos. Sim, temos pontos na Liga Europa que nos permite poder selar playoff amanhã, mas a equipa tem de saber é focar-se em entrar com mentalidade top para fazer um jogo de altíssimo nível. Já nos demos conta na época que todos os rivais da Liga Europa te exigem o máximo. O adversário não tem pontos, mas temos de focar-nos em olhar para a tabela ou em fazer um bom jogo no relvado? É nisto, porque é isso que nos pode dar possibilidade de vencer os três pontos, se não estaríamos enganados."

Preparação

"Desde que acabou Famalicão, domingo de manhã, foi fechar-me no meu gabinete para começar a decidir que coisas sobre o Nice teríamos de analisar. Os esforços foram só esses desde o fim do jogo em Famalicão. Em nenhum momento falámos da classificação ou em pontos."

A partida contra o Nice está marcada para as 17h45 desta quinta-feira.