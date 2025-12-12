Ouvir
Árbitro e VAR de jogos de Benfica e Sporting com avaliação negativa

12 dez, 2025 - 22:30

Os dados foram divulgados esta sexta-feira.

A+ / A-

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta sexta-feira as métricas de desempenho dos encontros da jornada 12 da I Liga.

12.ª jornada

Vitória-AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Casa Pia-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito satisfatório

Moreirense-Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional-Benfica
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório

Gil Vicente-Tondela
Arbitragem: Muito satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Rio Ave-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Sporting-Estrela
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório

FC Porto-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Arouca-Sp Braga
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

