Árbitro e VAR de jogos de Benfica e Sporting com avaliação negativa

12 dez, 2025 - 22:30
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta sexta-feira as métricas de desempenho dos encontros da jornada 12 da I Liga.
12.ª jornada
Vitória-AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito satisfatório
Moreirense-Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional-Benfica
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Gil Vicente-Tondela
Arbitragem: Muito satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting-Estrela
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
FC Porto-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Arouca-Sp Braga
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório