El Ouazzani fratura dedo do pé

12 dez, 2025 - 19:44 • Lusa
O ponta de lança marroquino El Ouazzani fraturou o quinto metatarso do pé direito no jogo com o Nice, da Liga Europa de futebol, e vai parar nunca menos de dois meses, informou o Sp Braga.
O clube minhoto detalhou que "o jogador será sujeito a intervenção cirúrgica e terá um tempo estimado de paragem nunca inferior a dois meses".
El Ouazzani foi titular do Sp Braga na partida da sexta jornada da Liga Europa, na quinta-feira, em França, que os `arsenalistas` venceram por 1-0, tendo sido substituído, aos 76 minutos, por Fran Navarro.
O avançado leva apenas dois golos marcados esta época, ambos no campeonato.