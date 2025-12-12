Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Luís Pinto: "Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos"

12 dez, 2025 - 15:38 • Lusa

Após o 'nulo' na receção ao Gil Vicente, num jogo em que os seus pupilos não criaram "tantas oportunidades" como era suposto face ao volume ofensivo, o técnico, de 36 anos, realçou que os vitorianos precisam de melhorar a "abordagem à área".

A+ / A-

O treinador Luís Pinto assumiu hoje que o Vitória SC deve melhorar "no último terço do campo", sem esquecer a concentração defensiva na visita ao Rio Ave, para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após o 'nulo' na receção ao Gil Vicente, num jogo em que os seus pupilos não criaram "tantas oportunidades" como era suposto face ao volume ofensivo, o técnico, de 36 anos, realçou que os vitorianos precisam de melhorar a "abordagem à área" no sábado, sem se esquecerem da vertente defensiva.

"Temos de ser capazes de criar espaços na primeira fase para atacar. Depois, precisamos de, na abordagem à área, ter uma melhoria. Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos (...) Temos de melhorar no último terço do campo, sem nos esquecermos de ser concentrados e compactos a defender", disse, na antevisão ao encontro marcado para sábado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Oitavo classificado da tabela, com 18 pontos, o Vitória defronta a formação de Vila do Conde, 10.ª, com 16, em que sobressaem o ponta de lança Clayton, melhor marcador do campeonato, com 10 golos, e o extremo André Luiz, com quatro golos e cinco assistências, mas Luís Pinto defendeu que o adversário vale pelo seu todo.

"Esses dois jogadores só funcionam porque a equipa toda funciona. É uma equipa, do ponto de vista individual, com bastante qualidade. É uma equipa num processo crescente nas suas exibições. É uma equipa que terá as devidas atenções pelo seu todo, mas não deixa de ser um facto que o rendimento deles [André Luiz e Clayton] está traduzido em números", assumiu.

O treinador frisou ainda que o plantel já 'virou a página' da receção ao Gil Vicente, pelo menos no que respeita "às sensações", após o presidente vitoriano, António Miguel Cardoso, se ter queixado de três penáltis por assinalar, mas assumiu que há "sempre coisas a retirar dos jogos anteriores", num "processo contínuo de trabalho".

Questionado ainda sobre o facto de os habituais titulares do quarteto defensivo, Abascal, Rivas, Miguel Maga e João Mendes, serem os vitorianos mais utilizados na I Liga, Luís Pinto salientou que há cada vez maior "consistência e conhecimento" entre eles, embora o seu rendimento dependa do que a equipa é "capaz de fazer no seu todo".

O treinador observou ainda que a partida de Beni Mukendi para representar a seleção de Angola na Taça das Nações Africanas, marcada para segunda-feira, após o jogo com o Rio Ave, é uma oportunidade para outros jogadores sobressaírem e para o Vitória ser "coletivamente mais forte" quando o médio angolano voltar.

Indisponível no jogo anterior, devido a queixas musculares, o extremo Telmo Arcanjo está em dúvida para o encontro com os vila-condenses, reconheceu o técnico.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 18 pontos, visita o Rio Ave, 10.º, com 16, em desafio agendado para sábado, às 18:00, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?