Luís Pinto: "Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos"

O treinador Luís Pinto assumiu hoje que o Vitória SC deve melhorar "no último terço do campo", sem esquecer a concentração defensiva na visita ao Rio Ave, para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Após o 'nulo' na receção ao Gil Vicente, num jogo em que os seus pupilos não criaram "tantas oportunidades" como era suposto face ao volume ofensivo, o técnico, de 36 anos, realçou que os vitorianos precisam de melhorar a "abordagem à área" no sábado, sem se esquecerem da vertente defensiva. "Temos de ser capazes de criar espaços na primeira fase para atacar. Depois, precisamos de, na abordagem à área, ter uma melhoria. Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos (...) Temos de melhorar no último terço do campo, sem nos esquecermos de ser concentrados e compactos a defender", disse, na antevisão ao encontro marcado para sábado.

Oitavo classificado da tabela, com 18 pontos, o Vitória defronta a formação de Vila do Conde, 10.ª, com 16, em que sobressaem o ponta de lança Clayton, melhor marcador do campeonato, com 10 golos, e o extremo André Luiz, com quatro golos e cinco assistências, mas Luís Pinto defendeu que o adversário vale pelo seu todo. "Esses dois jogadores só funcionam porque a equipa toda funciona. É uma equipa, do ponto de vista individual, com bastante qualidade. É uma equipa num processo crescente nas suas exibições. É uma equipa que terá as devidas atenções pelo seu todo, mas não deixa de ser um facto que o rendimento deles [André Luiz e Clayton] está traduzido em números", assumiu. O treinador frisou ainda que o plantel já 'virou a página' da receção ao Gil Vicente, pelo menos no que respeita "às sensações", após o presidente vitoriano, António Miguel Cardoso, se ter queixado de três penáltis por assinalar, mas assumiu que há "sempre coisas a retirar dos jogos anteriores", num "processo contínuo de trabalho".