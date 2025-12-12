Mau tempo na Madeira adia Nacional-Tondela

O jogo entre Nacional e Tondela, da jornada 14 da I Liga, foi adiado devido ao mau tempo na Madeira.

A Liga confirmou o adiamento, uma vez que os beirões não conseguiram viajar devido ao mau tempo e ventos fortes no Funchal.

Os dois clubes terão agora de chegar a um acordo para uma nova data, que a Liga revela que anunciará ainda esta sexta-feira, "nas próximas horas."

À Renascença, fonte do Tondela não descarta a possibilidade do jogo ainda se realizar no fim-de-semana. A realização do jogo está condicionada às condições climatéricas, a que se juntam as questões de alojamento e outras logísticas.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, também não fez a antevisão ao jogo.

O Nacional, 14.º classificado da I Liga com 12 pontos, ia receber o Tondela, 16.º com nove pontos somados.