Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga

Mau tempo na Madeira adia Nacional-Tondela

12 dez, 2025 - 15:00 • Rui Viegas , Eduardo Soares da Silva

Beirões não conseguiram voar para o Funchal devido aos ventos fortes. Liga anunciará nova data nas próximas horas.

A+ / A-

O jogo entre Nacional e Tondela, da jornada 14 da I Liga, foi adiado devido ao mau tempo na Madeira.

A Liga confirmou o adiamento, uma vez que os beirões não conseguiram viajar devido ao mau tempo e ventos fortes no Funchal.

Os dois clubes terão agora de chegar a um acordo para uma nova data, que a Liga revela que anunciará ainda esta sexta-feira, "nas próximas horas."

À Renascença, fonte do Tondela não descarta a possibilidade do jogo ainda se realizar no fim-de-semana. A realização do jogo está condicionada às condições climatéricas, a que se juntam as questões de alojamento e outras logísticas.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, também não fez a antevisão ao jogo.

O Nacional, 14.º classificado da I Liga com 12 pontos, ia receber o Tondela, 16.º com nove pontos somados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?