  12 dez, 2025
II Liga

Nuno Braga é o novo treinador do Paços

12 dez, 2025 - 15:31 • Eduardo Soares da Silva

Treinador vai estrear-se no futebol profissional com o objetivo de tirar o Paços da zona de despromoção na II Liga.

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do treinador Nuno Braga, que se vai estrear nos escalões profissionais.

O técnico de 37 anos é o sucessor de Filipe Cândido, que salvou o clube da despromoção na época passada, mas não conseguiu mudar o rumo esta época.

Braga assina até ao final da temporada, já orientou o treino da manhã desta sexta-feira e vai estrear-se frente ao Lourosa, este domingo.

O treinador esteve as últimas quatro temporadas na Liga Revelação: duas no Académico de Viseu e outra duas no Vizela.

Nuno Braga tem carreira maioritariamente ligada à formação. Passou pelo FC Porto, Rio Ave, Padroense e Leixões. Foi ainda adjunto das equipas principais do Portimonense, em 2013/14, e Arouca, em 2016/17.

O Paços de Ferreira está no penúltimo lugar da II Liga, com 12 pontos somados.

