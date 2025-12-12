Silaidopoulos: "Temos apenas três derrotas no campeonato, não é nada mau"

O treinador do Rio Ave considerou esta sexta-feira que o jogo deste sábado, frente ao Vitória de Guimarães, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, "é um desafio" para a sua equipa "ganhar confiança e subir na classificação".

"Está a ser uma época normal do Rio Ave, comparado com a última temporada. Temos mais pontos e ainda mais quatro jogos para enfrentar até ao final do ano. Seguimos com a ambição de continuar a vencer, principalmente em casa. O jogo com o Vitória vai ser um excelente desafio para nós, pode dar-nos confiança para subir na tabela", referiu o grego Sotiris Silaidopoulos.

O técnico enquadrou o momento da equipa de forma pragmática, sublinhando que os resultados dependem da eficácia, destacando o trajeto global no campeonato, com apenas três derrotas somadas até agora.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"É preciso marcar mais do que o adversário e tratar dos aspetos defensivos. Temos apenas três derrotas no campeonato, não é nada mau", afirmou.

Silaidopoulos explicou que a vitória na última jornada, frente ao AVS, facilitou o trabalho durante a semana, mas fez questão de salientar que o rendimento da equipa tem vindo a crescer de forma sustentada.

"É mais fácil trabalhar depois de uma vitória, mas tivemos um bom período no último mês. A equipa esteve bem, trabalhou com afinco e nota-se que a coesão está muito melhor. Para construir estes comportamentos é preciso tempo", referiu.