Silaidopoulos: "Temos apenas três derrotas no campeonato, não é nada mau"

12 dez, 2025 - 15:11 • Lusa

Rio Ave joga este sábado com o Vitória SC, a contar para a jornada 14 da Liga.

A+ / A-

O treinador do Rio Ave considerou esta sexta-feira que o jogo deste sábado, frente ao Vitória de Guimarães, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, "é um desafio" para a sua equipa "ganhar confiança e subir na classificação".

"Está a ser uma época normal do Rio Ave, comparado com a última temporada. Temos mais pontos e ainda mais quatro jogos para enfrentar até ao final do ano. Seguimos com a ambição de continuar a vencer, principalmente em casa. O jogo com o Vitória vai ser um excelente desafio para nós, pode dar-nos confiança para subir na tabela", referiu o grego Sotiris Silaidopoulos.

O técnico enquadrou o momento da equipa de forma pragmática, sublinhando que os resultados dependem da eficácia, destacando o trajeto global no campeonato, com apenas três derrotas somadas até agora.

"É preciso marcar mais do que o adversário e tratar dos aspetos defensivos. Temos apenas três derrotas no campeonato, não é nada mau", afirmou.

Silaidopoulos explicou que a vitória na última jornada, frente ao AVS, facilitou o trabalho durante a semana, mas fez questão de salientar que o rendimento da equipa tem vindo a crescer de forma sustentada.

"É mais fácil trabalhar depois de uma vitória, mas tivemos um bom período no último mês. A equipa esteve bem, trabalhou com afinco e nota-se que a coesão está muito melhor. Para construir estes comportamentos é preciso tempo", referiu.

Rio Ave ajuda a afundar AVS

I Liga

Rio Ave ajuda a afundar AVS

Clayton bisou e já apanhou Pavlidis. Veja o resumo(...)

Sobre o adversário, o treinador considerou que o Vitória de Guimarães atravessa um dos melhores momentos da temporada, antecipando um jogo exigente, no qual o equilíbrio coletivo e a gestão dos espaços poderão ser determinantes para o desfecho.

"O Vitória está na melhor forma da época. Vai ser um excelente desafio. A equipa que tiver melhor equilíbrio e ocupar melhor os espaços, a atacar e a defender, vai conquistar os três pontos", antecipou.

O técnico grego salientou a capacidade do adversário com bola, mas também descortinou a existência de fragilidades, algo que o Rio Ave procurará explorar ao longo do encontro.

"Espero um Vitória mais equilibrado. Sabemos que têm jogadores de qualidade e são bons com bola, mas também têm fraquezas que iremos, de certeza, explorar e aproveitar", disse.

Relativamente ao contexto institucional do clube, com a recente vaga de despedimentos, o treinador assumiu que o foco do grupo permanece exclusivamente no trabalho desportivo.

"Temos tentado focar-nos na equipa e nas tarefas. O importante é manter o foco no que conseguimos controlar, que é o nosso trabalho e os nossos resultados", concluiu.

Para esta receção ao Vitória de Guimarães, o treinador continua sem contar com os lesionados Bakoulas, Omar Richards e Rafael Lobato e também com o castigado Ntoi.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 16 pontos, recebe este sábado o Vitória de Guimarães, oitavo, com 18, num encontro marcado para as 18:00, no Estádio dos Arcos, com arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.

