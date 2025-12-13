Ouvir
II Liga

Académico Viseu derrota Farense

13 dez, 2025 - 18:21 • Lusa

Donos da casa são candidatos à subida.

O Académico de Viseu venceu o Farense por 3-0, no Estádio do Fontelo, em jogo da 14.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, consolidando a candidatura à subida.

João Guilherme foi a figura do encontro, ao assinar um 'bis', com golos aos 40 e 73 minutos, enquanto Álvaro Zamora fechou a contagem, aos 80, garantindo mais três pontos para os beirões.

O encontro arrancou a um ritmo baixo, condizente com a tarde fria que se fazia sentir em Viseu. A primeira ocasião surgiu apenas aos 15 minutos, num lance fortuito em que Domen Gril tentou aliviar a bola, que embateu em Sangaré e saiu pela linha de fundo, sem perigo. Aos 37, o Farense esteve perto de marcar, com um remate forte de Sangaré, de fora da área, travado por uma boa defesa do guarda-redes esloveno.

O golo inaugural apareceu aos 40 minutos, numa transição rápida conduzida por Khararam, que assistiu João Guilherme. O extremo brasileiro, descaído sobre a direita, rematou forte e cruzado, batendo Brian Araújo.

No segundo tempo, Silas tentou dar outra dinâmica ao Farense com as entradas de Dário e Rui Costa, mas voltou a ser o Académico a marcar. Aos 73 minutos, Messeguem isolou João Guilherme, que finalizou com classe para o 2-0. Aos 80, Álvaro Zamora sentenciou o resultado, num lance em que Brian Araújo foi mal batido, deixando a bola passar sob o corpo.

Com este triunfo, o Académico de Viseu segue no quarto lugar, com 25 pontos, enquanto o Farense ocupa, provisoriamente, a oitava posição, com 19.

