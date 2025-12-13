Ouvir
AVS

João Pedro Sousa. "História é muito curta deste jogo"

13 dez, 2025 - 23:08

O AVS foi goleado em Alvalade, por 6-0, e continua a ser o lanterna vermelha do campeonato.

O treinador do AVS, João Pedro Sousa, reconhece a superioridade do Sporting e confirma que está à espera de reforços no “mercado de inverno”.

A partida

“A história é muito curta deste jogo. É uma história limitada a uma equipa com muita qualidade e com um ataque posicional muito forte. tentou explorar e bem o espaço que tínhamos nas costas da nossa linha defensiva. A história resume-se aos três golos, tentámos controlar ao máximo o jogo, mas faltou-nos ter bola e sair em transição. As poucas vezes que o fizemos foi na primeira parte, mas mesmo assim sofremos golos em contra-ataque. O resultado é justo e é o espelho entre as duas equipas.”

Momento do AVS na temporada

“Estamos a atravessar um momento muito complicado, pelo lugar que ocupamos e pelo número reduzido de pontos que temos. Temos de assumir os erros individuais da equipa e isso cria dificuldades em termos mentais. Temos de perceber que somos profissionais e pagos para jogar, competir e ganhar pontos. Não estamos a conseguir fazer isso. Não nos podemos só agarrar ao aspeto mental, porque não justifica tudo isso.”

“Mercado de inverno”

“É determinante e é normal no futebol. É um ponto fundamental, se queremos lutar por alguma coisa ou deixar outra imagem do clube até ao fim da época. Temos de atacar o mercado.”

O AVS foi goleado, em Alvalade, por 6-0, em partida da jornada 14 do campeonato, e está com apenas 3 pontos, no último lugar.

