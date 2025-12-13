Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 4 para Iancu Vasilica. "Penálti bem revertido"

13 dez, 2025 - 23:24

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, ao Sporting – AVS.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Iancu Vasilica, árbitro do Sporting - AVS, partida da 14.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Vasilica fez uma “arbitragem positiva” e “assertiva”.

O lance mais importante ocorreu logo aos 6 minutos. Penálti assinalado mas, com ajuda do VAR, acabou por reverter a situação. Ricardo Mangas caiu na área, mas Devenish não faz falta.

Não há mais lances para grande penalidade: não há mão de Devenish, nem falta sobre Maxi Araujo.

Entretanto, todos os (quatro) cartões amarelos da partida foram bem mostrados.

Por tudo isto, nota 4 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o AVS, por 6-0.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?