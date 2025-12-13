Nota 4 para Iancu Vasilica. "Penálti bem revertido"

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Iancu Vasilica, árbitro do Sporting - AVS, partida da 14.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Vasilica fez uma “arbitragem positiva” e “assertiva”.

O lance mais importante ocorreu logo aos 6 minutos. Penálti assinalado mas, com ajuda do VAR, acabou por reverter a situação. Ricardo Mangas caiu na área, mas Devenish não faz falta.

Não há mais lances para grande penalidade: não há mão de Devenish, nem falta sobre Maxi Araujo.

Entretanto, todos os (quatro) cartões amarelos da partida foram bem mostrados.

Por tudo isto, nota 4 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o AVS, por 6-0.