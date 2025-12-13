Ouvir
Futebol feminino

Sporting fora da Taça de Portugal

13 dez, 2025 - 16:43

Veja o calendário da eliminatória de futebol feminino.

O Sp. Braga venceu o Sporting, por 1-0, e segue em frente na Taça de Portugal de futebol feminino.

O único golo da partida foi apontado por Ásdís Halldórsdóttir, aos 87 minutos.

As arsenalistas são a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça de Portugal.

Veja os restantes jogos e resultados:

Sábado, 13 de dezembro:
Sp Braga (I) 1-0 Sporting (I)
Feirense (III) 0-5 Rio Ave (I)
Torreense (I) 9-1 União de Leiria (III)
FC Porto (II) 3-0 JuveForce (II)
Futebol Benfica (II) 1-2 Famalicão (II)
Gil Vicente (II) 1-3 Vitória Guimarães (I)

Domingo, 14 de dezembro:
Damaiense (I) - Benfica (I), 11:00.

Adiado

Marítimo (I) - Valadares Gaia (I), 15:00

